Смотрите спектакли театров Якутии онлайн

Театры Якутии были вынуждены приостановить показы своих спектаклей из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Якутии. В связи с этим министерство культуры и духовного развития республики запустило свой канал на YouTube, где каждый сможет увидеть лучшие спектакли всех театров Якутии, не выходя из дома.

Официальный канал называется «Министерство Культуры Якутии» и находится по ссылке.

«Введенный карантин – не повод отказываться от постановок любимых театров. Поэтому министерством культуры и духовного развития Якутии было принято решение создать свой ю-туб канал, чтобы любой человек, из любого уголка мира, даже находясь на карантине дома, мог посмотреть лучшие спектакли всех профессиональных театров Якутии. Отметим, что все загруженные на канал спектакли находятся в действующем репертуаре наших театров, увидеть их вживую зрители смогут уже после карантина», — отметили в министерстве.

Спектакли были сняты в конце 2019 года в рамках нацпроекта «Культура» для трансляции на телеканалах. Съемки осуществлял Саха фильм. Отснятые спектакли были предложены самими театрами.

Зрители смогут посмотреть спектакли:

— «Капитанская дочка» (12+), А.С. Пушкин. Государственный Академический Русский драматический театр им. А.С. Пушкина (г. Якутск). Режиссер Андрей Борисов.

— «Король Лир» (16+), У.Шекспир. Саха Академический театр им. П.А. Ойунского (г.Якутск). Режиссер Андрей Борисов.

— «Гулливер» (10+), Дж.Свифт. Театр кукол (г.Нерюнгри). Режиссер-постановщик Александр Иванов.

— «Воительница-Джырыбына» (12+) по мотивам олонхо Прокопия Ядрихинского-Бэдьээлэ. Театр «Олонхо» (г.Якутск). Режиссер-постановщик: Матрена Корнилова.

— «Камень» (12+), Мариус фон Майенбург. Мирнинский театр (г.Мирный). Режиссер Ярослав Рахманин.

— «Князь Игорь» (6+), опера в двух частях, А.Бородин. Государственный театр оперы и балета РС(Я) им. Д.К.Сивцева-Суоруна Омоллоона (г.Якутск). Режиссер Андрей Борисов.

— «Спартак» (12+), балет, музыка А. Хачатуряна, хореография Ю. Григоровича. Государственный театр оперы и балета РС(Я) им. Д.К.Сивцева-Суоруна Омоллоона (г.Якутск).

— «Марба» (12+), Нюрбинский театр (г.Нюрба). Режиссер Юрий Макаров.

— «Покуда жива любовь» (16+), Уильям Шекспир. Театр юного зрителя (г.Якутск). Режиссер-постановщик Александр Титигиров.

— «Проклятое стойбище» (12+). Государственный театр коренных малочисленных народов севера. Постановка Романа Дорофеева.

— Гала-концерт Республиканского театрального фестиваля «Желанный берег – 2019» (0+).

Помимо спектаклей на канале «Министерство Культуры Якутии» будут доступны видеосюжеты телеканалов о работе учреждений культуры, интервью, мастер-классы.

Загрузка видеозаписей спектаклей производится сегодня, 19 марта, и уже доступна на канале ведомства.