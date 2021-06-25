Смотрите прямую трансляцию Игр Дыгына на НВК Саха и Якутия 24

НВК «Саха» покажет прямую трансляцию Игр Дыгына 26 и 27 июня на двух телеканалах.

Телеканалы НВК «Саха» и «Якутия 24» будут вести прямую трансляцию соревнований по национальному многоборью «Игры Дыгына». Прямой эфир 26 июня стартует в 16.00, 27 июня в 12.00 по якутскому времени.

Отметим, трансляция «Игр Дыгына» на телеканале «Якутия 24» будет организовано впервые. На этом канале соревнования можно будет посмотреть с комментариями на русском языке.

За ходом соревнований в режиме онлайн можно на сайтах nvk-online.ru и yk24.ru во вкладке «Прямой эфир», а также в приложении Smart TV на телевизорах Samsung, LG и в мобильном приложении «НВК Саха» для IOS и Android.

За звание лучшего многоборца будут бороться Леонид Филиппов (Амгинский район), Вячеслав Дьяконов (Намский район), Дьрайонтан Ноговицын (Горный район), Николай Матаннанов (Таттинский район), Егор Филиппов (Хангаласский район), Тимофей Большаков (Сунтарский район), Артем Варданян (Намский район), Владимир Федоров (Амгинский район), Павел Друзьянов (Чурапчинский район), Дмитрий Петров (Вилюйский район), Никита Новгородов (Усть-Алданский район), Айсен Елисеев (Якутск).

Традиционные спортивные состязания «Игры Дыгына» пройдут без зрителей.