Смотрите прямую трансляцию Кубка мира по вольной борьбе

Телеканалы «Якутия 24», «НВК» и «Мамонт» покажут прямую трансляцию Кубка мира по вольной борьбе в Якутске. Показ главного спортивного события пройдет: 16 марта, суббота: 11.00 — 13.30 16.00 — 19.00. 17 марта, воскресенье: 11.00 — 19.00. Также эфир доступен в он-лайн формате по ссылке. Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин в Якутске пройдет 16 и 17 марта. Инициатором проведения международных соревнований в Якутске стал глава республики, президент Федерации спортивной борьбы региона Айсен Николаев. Источник: http://yk24.ru/index/sport/smotrite-pryamuyu-translyacziyu-kubka-mira-po-volnoj-borbe-na-nashix-telekanalax

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