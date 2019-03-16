Смотрите прямую трансляцию Кубка мира по вольной борьбе

Телеканалы «Якутия 24», «НВК» и «Мамонт» покажут прямую трансляцию Кубка мира по вольной борьбе в Якутске.
Показ главного спортивного события пройдет:
16 марта, суббота: 11.00 — 13.30 16.00 — 19.00.
17 марта, воскресенье: 11.00 — 19.00.
Также эфир доступен в он-лайн формате по ссылке.
Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин в Якутске пройдет 16 и 17 марта.
Инициатором проведения международных соревнований в Якутске стал глава республики, президент Федерации спортивной борьбы региона Айсен Николаев.