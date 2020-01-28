28.01.2020
12:45
141
Якутия
Смотрите «Прямой разговор» с Айсеном Николаевым
Завтра, 29 января, в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-24) в 21:00 ч. глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ примет участие в передаче «Прямой разговор».
Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени.
Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.
Напоминаем, начало прямого эфира в 21:00 час. по якутскому времени на канале «Россия-24». Прямую трансляцию передачи также можно посмотреть на youtube-канале Вести Саха по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCEaf42h8srX4-06x_CqqARA.
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.01.2020
135
28.01.2020
136
28.01.2020
139
28.01.2020
138
28.01.2020
170
28.01.2020
166
28.01.2020
161
28.01.2020
327
28.01.2020
305
28.01.2020
310
28.01.2020
277
28.01.2020
650
28.01.2020
295
28.01.2020
428
28.01.2020
1271
28.01.2020
776
28.01.2020
203
28.01.2020
900
27.01.2020
573
27.01.2020
4123
27.01.2020
4238
27.01.2020
5441
27.01.2020
430
27.01.2020
430
27.01.2020
515
27.01.2020
553
27.01.2020
951
27.01.2020
1017
27.01.2020
459
27.01.2020
617
27.01.2020
502
27.01.2020
507
27.01.2020
1052
27.01.2020
652
27.01.2020
1207
27.01.2020
1354
27.01.2020
4690
27.01.2020
1536
27.01.2020
827
27.01.2020
29981
27.01.2020
1001
27.01.2020
596
27.01.2020
475
27.01.2020
598
27.01.2020
2531
27.01.2020
18845
27.01.2020
4126
ТОП НОВОСТИ
27.01.2020
29995
27.01.2020
18880
24.01.2020
11452
23.01.2020
9428
24.01.2020
8337
24.01.2020
8146
26.01.2020
7177
22.01.2020
7025
23.01.2020
6942