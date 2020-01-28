Смотрите «Прямой разговор» с Айсеном Николаевым

Завтра, 29 января, в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-24) в 21:00 ч. глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ примет участие в передаче «Прямой разговор».

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени.

Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.

Напоминаем, начало прямого эфира в 21:00 час. по якутскому времени на канале «Россия-24». Прямую трансляцию передачи также можно посмотреть на youtube-канале Вести Саха по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCEaf42h8srX4-06x_CqqARA.