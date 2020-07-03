Смотрите передачу «Музыкальный Якутск»

Сегодня, 3 июля, на канале «Звезда» смотрите популярную телепередачу Владимира Индигирского «Музыкальный Якутск», посвящённый светлой памяти народной артистки Якутии, заслуженной артистки России Марфы КОЛЕСОВОЙ – РАСТОРГУЕВОЙ. Премьера передачи выйдет в эфир в 19.38. по якутскому времени. В воскресенье, 5 июля, автор передачи исполнит просьбы телезрителей: прозвучат песни в исполнении С. Ротару, С. Монтьель, М. Магомаев, Л. Сенчина. Включайте свои телевизоры в 18.58. Повторяем, данные премьеры передач можно увидеть только на канале «Звезда». Всем приятного просмотра!

Источник: ТО «СУЛУС-МЕДИА».

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