Смотрите онлайн-сказку «Снежная Королева»

Дорогие наши зрители и друзья!



Поздравляем вас с Наступающим Новым годом, пусть он принесет в вашу жизнь как можно больше ярких впечатлений и радостных моментов!



Рады сообщить вам, что с 24 по 31 декабря 2020 года и с 1 по 15 января 2021 года на портале Культура.РФ будет доступна к просмотру новогодняя сказка «Снежная Королева» Ганса Христиана Андерсена, в постановке заслуженной артистки РС(Я) Валентины ЯКИМЕЦ.



Спектакль об удивительных приключениях двух детей — Кая и Герды, в судьбу которых вмешиваются волшебные силы, понравится детям любого возраста!



Для просмотра спектакля пройдите по ссылке





Желаем вам приятного просмотра и удачи! Берегите друг друга!