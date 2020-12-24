24.12.2020
17:45
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Культура

Смотрите онлайн-сказку «Снежная Королева»

Дорогие наши зрители и друзья!

Поздравляем вас с Наступающим Новым годом, пусть он принесет в вашу жизнь как можно больше ярких впечатлений и радостных моментов!

Рады сообщить вам, что с 24 по 31 декабря 2020 года и с 1 по 15 января 2021 года на портале Культура.РФ будет доступна к просмотру новогодняя сказка «Снежная Королева» Ганса Христиана Андерсена, в постановке заслуженной артистки РС(Я) Валентины ЯКИМЕЦ.

Спектакль об удивительных приключениях двух детей — Кая и Герды, в судьбу которых вмешиваются волшебные силы, понравится детям любого возраста!

Для просмотра спектакля пройдите по ссылке


Желаем вам приятного просмотра и удачи! Берегите друг друга!

Фото: ТЮЗ Якутии.
Источник: ТЮЗ Якутии.
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