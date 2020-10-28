28.10.2020
15:09
165
Якутск
Смотрите «Город и горожане»
Сегодня «Город и горожане» расскажет о дорожных проблемах Якутска.
Сегодня, 28 октября, смотрите на канале «Россия24» телепрограмму Якутской городской Думы «Город и горожане», в которой депутаты Гордумы рассказывают о проблемах столицы республики и путях их решения.
Начало в 18 часов.
Тема: «Дорожные проблемы Якутска».
Фото: Пресс-служба Якутской городской Думы.
Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.
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