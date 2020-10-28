Смотрите «Город и горожане»

Сегодня «Город и горожане» расскажет о дорожных проблемах Якутска. Сегодня, 28 октября, смотрите на канале «Россия24» телепрограмму Якутской городской Думы «Город и горожане», в которой депутаты Гордумы рассказывают о проблемах столицы республики и путях их решения. Начало в 18 часов. Тема: «Дорожные проблемы Якутска».

Фото: Пресс-служба Якутской городской Думы. Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.

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