Смотрите фильм «Есть такой посёлок Кысыл-Сыр…»

Документальная кинолента об уникальном населенном пункте Вилюйского улуса, его прошлое, настоящее и будущее сквозь призму газовой отрасли – впервые на каналах НВК «Саха» и «Якутия24». Премьерный показ состоялся в Кысыл-Сыре на торжественном собрании, посвящённом Дню работника нефтяной и газовой отрасли и 55-летию газификации Якутии. Фильм создан по заказу «Сахатранснефтегаз». Смотрите фильм 18 сентября, воскресенье: НВК «Саха» – 20:45 «Якутия24» – 20:30 Повтор 19 сентября, понедельник: НВК «Саха» – 17:00 «Якутия24» – 20:30

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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