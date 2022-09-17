17.09.2022
17:52
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Якутия

Смотрите фильм «Есть такой посёлок Кысыл-Сыр…» 

Документальная кинолента об уникальном населенном пункте Вилюйского улуса, его прошлое, настоящее и будущее сквозь призму газовой отрасли – впервые на каналах НВК «Саха» и «Якутия24». 

Премьерный показ состоялся в Кысыл-Сыре на торжественном собрании, посвящённом Дню работника нефтяной и газовой отрасли и 55-летию газификации Якутии. Фильм создан по заказу «Сахатранснефтегаз».

Смотрите фильм 18 сентября, воскресенье:

НВК «Саха» – 20:45

«Якутия24» – 20:30

Повтор 19 сентября, понедельник:

НВК «Саха» – 17:00

«Якутия24» – 20:30

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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