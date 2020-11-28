28.11.2020
18:10
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Культура

Смотрим backstage конкурса ледовых мастеров

Завершились первые три дня конкурса ледовых и снежных скульптур «БРИЛЛИАНТЫ ЯКУТИИ» в Ледовом городке «Северное Сияние», сообщает управление культуры Якутска. 20 команд из 7 разных улусов республики и столицы Якутии творят красоту из снега и льда.

О процессе работы конкурсантов снят прекрасный backstage от @ion_ionsky

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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