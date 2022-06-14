14.06.2022
08:03
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Погода

Смотри, как роща зеленеет, палящим солнцем облита…

Сегодня утром на юге и в центральной части Якутии температура ниже, чем на севере. Так, в Куйге и Белой Горе +19°, в Чокурдахе и Среднеколымске +18°, в Усть-Моме +17°. В Нагорном (Нерюнгринский район) +4°, в Томмоте +6°, в Тяне +8°, в Бердигестяхе и Намцах +10°, в Витиме +11°, передает Ulus.Media со ссылкой на ЯУГМС.

На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывы ветра до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью +6+11°, на юге +3+8°, в Колымо-Индигирских районах +9+14°, днем +20+25°, местами по нижней Лене +15+20°, местами на северо-востоке +11+16°. В арктических районах ночью -1,+4°, на востоке +6+11°, днем +13+18°, на востоке +18+23°, побережье +3+8°.

В Якутске +12°, кратковременный дождь, возможна гроза, ветер южный 3-8 м/с, при грозе порывы до 9-14 м/с, днем +21+23°.

Фото: Эвелины Поповой, Ulus.Media
Источник: Улус Медиа

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