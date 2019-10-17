Смогут ли якутские единороссы преодолеть кризис?

Рейтинг «Единой России» в Якутии продолжает падение не первый год, что не может не задевать автора, члена партии с 2004 года, еще «михальчуковского призыва». Как человек, в свое время принявший активное участие в партийном строительстве, считаю, что могу высказать субъективную точку зрения на процессы, происходящие в обществе и партии. И приглашаю единороссов публично высказать своей мнение в рамках партийной дискуссии на SakhaLife.

На фоне вынужденных непопулярных мер, таких как повышение пенсионного возраста, единороссам все труднее сохранять некогда массовую народную поддержку. Чтобы переломить негативный тренд, якутским единороссам необходимо обновление, с учетом новых реалий и умонастроений, изменение технологий политического влияния, смена риторики, а самое главное — нужен современный и продвинутый руководитель регионального отделения.

Устойчивое падение

Ухудшение позиций регионального отделения партии произошло не в одночасье. Проблемы копились и наслаивались годами, став застойным явлением. Рейтинги «Единой России» в последние семь лет демонстрируют нестабильные показатели по всей стране. В этом смысле Якутия не стала исключением. Основная причина снижения рейтинга партии известна – это накопившаяся усталость населения от многолетнего доминирования во власти «Единой России». Добавим сюда субъективные факторы как партийные персоналии, олицетворяющие худшие черты чиновничества, которых считали возможным ставить у руля партии.

Если в ряде регионов негативные факторы были купированы достаточно умелыми действиями руководства региональных отделений партии, то у нас в республике наблюдается другая картина. Высшие руководители якутского регионального отделения партии не смогли компенсировать общероссийские негативные тренды.

Между тем, пример других партий в новейшей истории Якутии показывает, что это вполне возможно. В разные годы, благодаря именно региональным лидерам партий, в Якутии добивались успеха СПС, «Справедливая Россия», «Гражданская платформа» и другие. Увы, «Единая Россия» в последние годы навевает тоску и скуку.

Более того, по вине местных вождей партии электоральные перспективы якутских единороссов стали очень проблематичными. Зачастую от ЕР предпочитают выдвигаться только для того, чтобы партия не создавала проблем. Разве это мотивация? Дожили до того, что выдвижение от ЕР воспринимается как некое клеймо, которое стараются не подчеркивать. Причины многим известны.

Фото «Вести Якутии»

Эксперты считают, что партийная работа начала проседать, когда региональным отделением партии руководил Дмитрий ГЛУШКО. Сам не пользовавшийся популярностью, искусственно поднятый на пост вице-президента с поста не ключевого замминистра, что он мог дать партии? Полагаю, если бы Егору БОРИСОВУ в то время предстояли всенародные выборы, а не утверждение в Ил Тумэне, он остановился бы на другой кандидатуре вице-президента.

Фактически при Глушко работа продолжалась на той базе, которую выстроил предыдущий руководитель якутских единороссов Айсен НИКОЛАЕВ, к слову сказать, совмещавший партийный пост с руководством администрацией президента и правительства при ШТЫРОВЕ. Имя Глушко связано с рядом скандалов, и в свое время SakhaLife его не щадил. Это не могло не отразиться на имидже партии. При Глушко усилилось протестное голосование в Южной Якутии, а ведь именно он отвечал за эти районы в правительстве республики.

Фото ЯСИА.

Назначение на пост главного единоросса республики генерального директора ГУП «ЖКХ РС (Я)» Александра НОГОВИЦЫНА только усугубило ситуацию. За три года, которые коммунальщик возглавлял региональное отделение — с 2015 по 2018 годы – стремительное падение продолжилось. О его управленческих качествах говорит то, что его в экстренном порядке устранили от руководства главной жизнеообеспечивающей компанией республики, вынужденно сменив его на вице-премьера Виктора ОМУКОВА. Ноговицын оставил ГУП «ЖКХ РС(Я)» с большими долгами и нерешенными проблемами.

Первые сигналы об ухудшении позиций партии начали проявляться еще в 2017 году. Кандидат от партии власти с треском проиграл выборы главы района в Ленском районе — основном центре нашей нефтегазовой промышленности. Этот первый звоночек в руководстве регионального отделения предпочли проигнорировать, отмахнувшись от нее, как от досадной, но допустимой погрешности.

Удар за ударом

Однако следом за недоразумением в Ленске последовал самый оглушительный провал – партия власти в республике села в лужу на последних президентских выборах в марте 2018 года. Якутяне показали самый низкий результат по стране по кандидатуре лидера России Владимира ПУТИНА, который хоть и был выдвинут народом, а не партией, но у нас в республике его так и не смогли «отвязать» от теряющей поддержку ЕР. В Якутии он получил 64,38% (!) голосов. Некогда Якутия была среди регионов-лидеров по электоральной поддержке Владимира Путина, а в 2018 году резко усилилось протестное голосование, в результате которого малоизвестный кандидат от КПРФ Павел ГРУДИНИН получил самый высокий результат по стране – 27,2%.

Видимо, наверху владели информацией о настроениях электората в Якутии. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ проголосовал на выборах президента России в Якутске. Интересный штрих — полпреда в тот день сопровождал не глава республики Егор БОРИСОВ, что было бы логично, а мэр Якутска Айсен НИКОЛАЕВ.

В мае, спустя всего два месяца после выборов президента, в отставку уходит тогдашний глава Якутии Егор БОРИСОВ…

Несмотря на оперативную ротацию кадров в менеджменте регионального отделения «Единой России», сказался уже вошедший в системную фазу кризис партии по всей стране. Ситуация усугублялась тем, что в сентябре 2018 года якутян ожидали самые масштабные в истории выборы – в один день предстояло избрать главу республики, депутатов Ил Тумэна, ряд руководителей муниципальных образований и городских округов – в том числе мэра города Якутска, депутатов местных советов, в том числе и Якутской городской Думы .

Обновленной партийной команде предстоял сеанс одновременной игры. Не зря говорят, что некоторые выборы выигрываются еще на стадии выдвижения, при наличии хорошей стратегии. И если на двух досках – на выборах главы Якутии и депутатов Ил Тумэна – «Единой России» удалось одержать убедительные победы, то на третьей, столичной – партию власти ожидал «шах и мат».

Фото SakhaLife

Поражение кандидата от «Единой России» на выборах мэра Якутска малоизвестной доселе женщине, баллотировавшейся от малоизвестной же партии, в одночасье сделало Якутск одной из образных точек оппозиционной силы на политической карте России.

Проигрыш на выборах в Якутске – итог инертного подхода к вопросам партийной стратегии регионального отделения партии в длительный период руководства Александра Ноговицына. Явное нежелание принимать во внимание современные тренды в политических технологиях, полное отсутствие оперативного реагирования на изменения внутриполитической ситуации, халатное отношение к выстраиванию и поддержанию имиджа партии и т.д. – все это привело к громкой победе оппозиционного кандидата Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ на выборах главы города.

Ситуация для партии более-менее стабилизировалась после того, как спустя несколько месяцев после избрания Авксентьева вступила в ряды сторонников «Единой России». Такой же выбор после встречи с Ил Дарханом сделал выигравший выборы самовыдвиженец Николай ХАРБИН в Олекминском районе, где ставленник партии власти, классический чиновник Эдуард КОНДРАТЬЕВ проиграл в предвыборной гонке.

Что делать?

В качестве кризисного менеджера на смену Ноговицыну пришел министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин АФАНАСЬЕВ, человек с блестящей репутацией и деловыми качествами, который уже начал решать проблемные вопросы. Он смог сформировать более действенную и сильную команду, чем его предшественники. Однако все понимают, что полностью посвятить себя партии человек, находящийся на подобном посту, не сможет. В Якутии то и дело разгораются экологические скандалы, а тема лесных пожаров этим летом не сходила с федеральной повестки. Со времен президентства ШТЫРОВА именно экология стала любимой фишкой оппозиции, тема нещадно политизируется, и профильный министр при этом выглядит уязвимо, вне зависимости от персоналий.

Сейчас партия фактически является тяжким грузом для главы республики Айсена НИКОЛАЕВА. Особенно с учетом того, что рейтинг партии влияет на KPI губернаторов. Электоральная кампания осенью 2018 года в Ил Тумэн не была провалена благодаря высокому рейтингу врио главы региона. Айсен Николаев лично возглавил избирательный список партии, став, на языке политтехнологов, ее «паровозом». Вместе с ним в тройку кандидатов вошли известная спортсменка Анастасия ДИОДОРОВА и председатель регионального отделения ОНФ Валерий ЛЮТЫЙ. Удачный выбор кандидатов и другие меры смогли преодолеть негативный имидж партии власти. В результате «Единая Россия» получила большинство в парламенте. Партия набрала 53,35% голосов избирателей и провела в региональный парламент 23 своих представителя по одномандатным округам.

Другими словами, глава республики фактически в ручном режиме настроил стратегию избирательной кампании единороссов на выборах в Ил Тумэн. Однако управление в ручном режиме долго продолжаться не может, да и зачем такой «головняк» Ил Дархану при его тотальной нагрузке? Партии нужно обновление как в методах работы, так и в сильном лидере. К победе должен вести новый лидер со свежим видением.

Как показали выборы в Московскую городскую Думу, особое значение приобретает работа с социальными сетями и в целом с онлайн-контентом. В частности, многие эксперты упоминают эффект системы «Умное голосование», которые разработали и внедрили известные оппозиционеры. В результате достаточно существенное количество депутатских мандатов получили оппозиционные деятели. На федеральном уровне органы государственной власти за последние десятилетия стали использовать для связей с общественностью новые инфокоммуникационные технологии, интернет-сайты и другие социальные медиа.

Сейчас Якутское региональное отделение Всероссийской партии «Единая Россия» слабо использует высокотехнологичный сектор при выборах на все уровни власти. Технологическая отсталость применяемых ЯРО ВПП «Единая Россия» методов работы полностью противоречит требованиям современного общества, жизнь которого в существенной мере проходит в виртуальной среде социальных сетей.

Руководя переменами

В условиях, когда растет гражданское самосознание, усиливается недовольство, самое время сменить риторику, более активно работать над решением конкретных и близких населению проблем. Пришло время начинать по-настоящему бороться с вызовами, среди которых – высокий уровень бедности, низкие доходы граждан, проблемы молодых семей.

Якутское региональное отделение не всегда поспевает и за актуальной федеральной повесткой, не подхватывает передовые идеи, идущие как из центра, так и выдвигаемые активистами партии, а также со стороны поддерживающих цели партии персон и движений. В частности, слабо реализуется партийный проект «Старшее поколение», в рамках которого пожилых людей учат навыкам работы с электронными устройствами, такими как компьютер, смартфон, интернет, и использовать их в деле – научиться пользоваться государственными сайтами и услугами в сети интернет для граждан.

Партии необходимо выстроить более активную работу с волонтерским сообществом. Для этого не всегда нужно придумывать что-то новое. Достаточно работать с существующими федеральными проектами партии. Один из них – партийный проект «Народный контроль», который направлен на организацию мониторинга качества предлагаемых товаров и услуг и развитие продовольственной безопасности РФ путем поддержки отечественных производителей.

В целом, все понимают, что «Единая Россия» из партии чиновников давно должна была превратиться в партию народа. А пока, в народе ее называют партией, сами знаете кого. Через партию должны открываться социальные лифты для молодых и целеустремленных людей, ЕР должна взять на себя поддержку инициатив наших лидеров и людей с активной гражданской позицией, а также продвигать собственные партийные проекты. Ставка должна быть сделана на активную часть общества, ориентированную на решение общих для всех нас задач.

В мае 2018-го, сразу после назначения Айсена Николаева врио главы республики, якутяне с изумлением восприняли новости о его встречах с политиками, которые считались представителями оппозиции – Федотом ТУМУСОВЫМ, Афанасием МАКСИМОВЫМ, Матвеем ЕВСЕЕВЫМ, Анатолием КЫРДЖАГАСОВЫМ и другими. Получили посты Андрей ФЕДОТОВ и Василий ФИЛИППОВ. Возник вопрос: А кто теперь оппозиция?

Парадоксально, но найдя общий язык со многими оппозиционерами, глава республики испытывает определенные проблемы с родной ЕР, которая стала «тормозом», сдерживающим поддержку главы республики и создающим ему репутационные риски. Партия должна поспевать за темпом и курсом нового главы, демонстрировать не на словах, а не деле свою активную вовлеченность в актуальную повестку.

Очевидно, что региональному отделению партии нужны кардинальные перемены, которые невозможны без креативного современного лидера, который открывает новые перспективы и находит неординарные решения. Еще одним важнейшим фактором, который может привести к повышению рейтинга Якутского регионального отделения партии, является необходимость иметь во главе персону, имеющего яркие лидерские качества, умеющего разговаривать с народом на одном языке, в идеале, имеющего выстроенные контакты с федеральным партийным руководством.

Это нужно прежде всего для того, чтобы наша республика укрепляла свои позиции в отстаивании насущных интересов населения Якутии — увеличивала федеральное финансирование национальных проектов, многочисленных программ строительства жилья и инфраструктуры, а также встречала поддержку центра в решении стратегических вопросов развития. В ближайшие годы правила игры не изменятся, надо работать над качествами игроков.

Население у нас в Якутии небольшое. Поэтому власть и общество в нашей республике должны быть едиными, преодолеть реально сложившийся разлад, найти общий язык и единые социальные, экономические и стратегические цели и задачи в интересах настоящего и будущего всех жителей Якутии. Только вместе власть и общество смогут обеспечить достойную жизнь людям, дать им уверенность в жизненных планах. И роль в этом партии парламентского большинства отводится заметная.

Статью хотелось закончить констатацией: Время перемен пришло! Но это будет не совсем правильно. Потому что такое время наступило еще вчера…

В статье приводятся личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.