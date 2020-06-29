Смогут ли участвовать в голосовании лица с диагнозом COVID-19?

Сегодня, 29 июня, в четвертый день досрочного голосования . На «горячую линию» Якутской городской территориальной избирательной комиссии поступает много вопросов. В основном, горожане интересуются, где и как голосовать.

«К нам на «горячую линию» поступает много звонков, граждане спрашивают, где и как могут проголосовать, также подают заявки для голосования на дому. Много вопросов поступает также от жителей районов, которые в момент голосования оказались в Якутске», — проинформировала председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла Самойлова.

С полным перечнем, адресами и контактами 117 участковых избирательных комиссий городских округов «город Якутск» и «Жатай» можно ознакомиться на сайте Окружной администрации якутск.рф.

Среди других вопросов спрашивают, смогут ли голосовать люди с диагнозом COVID-19 и контактные лица, находящиеся на самоизоляции.

«Напоминаем, если гражданин находится на самоизоляции или карантине, к нему приедут члены комиссии с усиленными средствами индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции, процесс голосования пройдет в бесконтактном режиме», — отметила Алла Самойлова.

Во всех участках для голосования строго соблюдаются санитарные правила, чтобы не допустить распространения инфекции. За этим следят как сами члены комиссии, так и общественные наблюдатели.

Так, у входа в помещения для голосования лежат обеззараживающие коврики, через которые проходят граждане. Каждому у входа измеряют температуру бесконтактным термометром, обрабатывают руку дезинфицирующим средством, дают маски и перчатки. В помещениях для голосования нанесены специальные линии – указатели, чтобы граждане не пересекались, соблюдали социальную дистанцию. После голосования граждане покидают участок через отдельный выход.

Участки для голосования с 25 июня по 30 июня работают с 10.00 часов до 18.00 часов, а в день голосования — 1 июля с 08.00 часов до 20.00 часов.

Уважаемые горожане! В этом году Центральная избирательная комиссия России предлагает разнообразные формы голосования по поправкам в Конституцию России, чтобы каждый выбрал для себя удобный и безопасный способ. Из-за эпидемиологической обстановки возможность голосовать на дому предоставляется многим. Если у вас возникли вопросы, звоните на горячую линию Якутской городской территориальной избирательной комиссии по номеру 48-8-85.