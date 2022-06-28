Смогут ли Россию отключить от всемирного интернета?

Спецпредставитель президента сообщил, что произойдет, если нашу страну «отрежут» от всемирной паутины.



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В Кремле сообщили, что Россию не смогут отключить от всемирного интернета. При этом сама наша страна не собирается отгораживаться от мирового информационного пространства.

По словам спецпредставителя президента России Дмитрия Пескова, наша страна готова к подобному развитию событий. И российский интернет продолжит жить при любом развитии событий.

«Если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим», — пояснил Песков в интервью РИА Новости.

Напомним, что руководитель Минцифры Максут Шадаев сообщал, что наша страна сможет получать интернет-трафик из Азии, если её отключат от европейских точек обмена.





