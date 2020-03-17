17.03.2020
21:57
138
Коронавирус
СМИ: В Якутске выявлен человек с подозрением на коронавирус
Как стало известно изданию News.Ykt.Ru, он является топ-менеджером крупной компании и прибыл в Якутск из другого города:
В настоящее время человек изолирован, точная информация, болеет ли он коронавирусной инфекцией, будет обнародована 18 марта — после того, как будут получены результаты анализов из Новосибирска.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.03.2020
100
17.03.2020
530
17.03.2020
263
17.03.2020
609
17.03.2020
201
17.03.2020
201
17.03.2020
217
17.03.2020
485
17.03.2020
339
17.03.2020
271
17.03.2020
347
17.03.2020
551
17.03.2020
454
17.03.2020
985
17.03.2020
210
17.03.2020
569
17.03.2020
532
17.03.2020
247
17.03.2020
201
17.03.2020
263
17.03.2020
1334
17.03.2020
943
17.03.2020
510
17.03.2020
272
17.03.2020
334
17.03.2020
283
17.03.2020
356
17.03.2020
337
17.03.2020
1837
17.03.2020
1125
17.03.2020
340
17.03.2020
375
17.03.2020
332
17.03.2020
267
17.03.2020
493
17.03.2020
339
17.03.2020
311
17.03.2020
352
17.03.2020
748
17.03.2020
324
17.03.2020
1829
17.03.2020
301
17.03.2020
1080
17.03.2020
386
17.03.2020
302
17.03.2020
719
17.03.2020
1964
16.03.2020
451
16.03.2020
690
16.03.2020
1978
16.03.2020
857
16.03.2020
399
16.03.2020
563
16.03.2020
896
16.03.2020
1498
16.03.2020
435
ТОП НОВОСТИ
15.03.2020
19653
16.03.2020
16029
14.03.2020
13602
13.03.2020
9221
16.03.2020
8547
13.03.2020
7601
15.03.2020
6613
12.03.2020
5552
13.03.2020
5496