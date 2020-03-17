СМИ: В Якутске выявлен человек с подозрением на коронавирус

Как стало известно изданию News.Ykt.Ru, он является топ-менеджером крупной компании и прибыл в Якутск из другого города:

В настоящее время человек изолирован, точная информация, болеет ли он коронавирусной инфекцией, будет обнародована 18 марта — после того, как будут получены результаты анализов из Новосибирска.