17.03.2020
21:57
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Коронавирус

СМИ: В Якутске выявлен человек с подозрением на коронавирус

Как стало известно изданию News.Ykt.Ru, он является топ-менеджером крупной компании и прибыл в Якутск из другого города:

В настоящее время человек изолирован, точная информация, болеет ли он коронавирусной инфекцией, будет обнародована 18 марта — после того, как будут получены результаты анализов из Новосибирска.

Источник: https://news.ykt.ru/article/98262?block.all
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