СМИ: в Якутске у медсестры нашли коронавирус

Как стало известно News.Ykt.Ru, медсестра якутской городской больницы №2 заразилась коронавирусной инфекцией. В лаборатории Якутска ее анализы показали положительный результат. Около двадцати сотрудников горбольницы увезли в Чапаево на изоляцию, так как в городском обсерваторе не хватает мест.

Сегодня в 12:00 заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина выступит с официальным заявлением на этот счет. Отметим, ранее в Якутске выявили 14 больных коронавирусом.