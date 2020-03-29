29.03.2020
09:46
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Коронавирус

СМИ: в Якутске у медсестры нашли коронавирус

Как стало известно News.Ykt.Ru, медсестра якутской городской больницы №2 заразилась коронавирусной инфекцией. В лаборатории Якутска ее анализы показали положительный результат. Около двадцати сотрудников горбольницы увезли в Чапаево на изоляцию, так как в городском обсерваторе не хватает мест.

Сегодня в 12:00 заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина выступит с официальным заявлением на этот счет. Отметим, ранее в Якутске выявили 14 больных коронавирусом.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://news.ykt.ru/article/98781?day.theme
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