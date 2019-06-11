СМИ — сердечный приступ у самого богатого якутского политика

Aartyk.ru пишет сегодня:

Известный бизнесмен и меценат, народный депутат Государственного Собрания РС(Я) шестого созыва Руслан Федотов, который задекларировал доход за прошлый год около 1 млрд рублей, попал в больницу с сердечным приступом.

Причиной внезапного недомогания депутата стала чудовищная клевета, распространенная в популярном мессенджере WhatsApp.

О том, что он попал в больницу Aartyk.Ru подтвердили близкие Руслана Еремеевича.

Пожелаем ему скорейшего выздоровления. А что касается распространенной клеветы по мессенджеру, близкие бизнесмена намерены обратиться в правоохранительные органы. Благо, сейчас технические средства могут быстро выявить автора рассылок.