03.08.2020
14:16
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Общество

СМИ: Руководитель НВК заболел ковид?

SAKHATIME.RU пишет сегодня:

Как сообщает источник нашего издания, у генерального директора НВК «Саха» Олега Маркова обнаружен ковид.

Все руководство компании находится на карантине. Естественно, все они контактные.

Стратегически важное предприятие осталось без руководства. 

АГИП ДП №1 срочно перебрасывает в качестве заместителя генерального директора компании пресс-секретаря Айсена Николаева Ирину Ефимову.

Редакция ждет официальных комментариев.

Источник: https://sakhatime.ru/incidents/26203/
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