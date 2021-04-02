Смешной и еще смешнее: какие комедии смотрели в Якутии 1 апреля

Российские комедии вошли в число лидеров по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре МегаФонТВ. Аналитики оператора проанализировали, что предпочли смотреть 1 апреля пользователи онлайн-кинотеатра МегаФонТВ в Республике Саха (Якутия).

Самым популярным комедийным сериалом у якутян на МегаФонТВ стал ситком «Ивановы-Ивановы»[1]. Также активно в республике смотрели комедию со спортивным уклоном «Дылды»1 с Павлом Деревянко в главной роли. И на почетном третьем месте – «257 причин, чтобы жить»[2], сделанный на стыке комедийного и драматического жанров.

Из полнометражных фильмов чаще всего якутские абоненты онлайн-кинотеатра смотрели комедию «Обратная связь»2, продолжение известного хита «Квартета И» «Громкая связь». На 2-м месте по количеству просмотров – фильм «Глубже!»2 с участием Александра Паля. Третьей по популярности стала молодежная комедия с кавказским колоритом «Непосредственно Каха: Крутой и еще крутее»2.

«За последний год число пользователей нашего онлайн-кинотеатра в Якутии увеличилось более чем на 23%, — комментирует Наталия Ящук, директор Якутского отделения МегаФона. – Возможности нашей сети позволяют с комфортом смотреть видео онлайн – без зависаний, в высоком качестве. При этом абоненты МегаФона не платят за трафик, потребляемый при просмотре видео на МегаФон ТВ, а те, кто пользуется тарифами из линейки #БезПереплат, получают бесплатный доступ к целым пакетам телеканалов, фильмов и сериалов».

[1] Доступен в сервисе more.tv

[2] Доступен в сервисе START