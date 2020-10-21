Смертный медальон раскрыл судьбу солдата из Якутии

После объявления поиска родственников советского бойца Филиппа Мишкарудного дала о себе знать его внучка. Родственникам будут переданы личные вещи воина, призванного на фронт из Якутии, сообщает ЯСИА .

Напомним, что в Старорусском районе Новгородской области близ деревни Давыдово поисковым отрядом «Факел» (г. Киров) на поле боя 30 сентября было обнаружено не обозначенное на местности одиночное боевое захоронение советского воина. По имеющимся данным, сержант Филипп Мишкарудный был призван из Якутии.

В процессе эксгумации останков помимо многочисленных личных вещей, боеприпасов и обмундирования, при останках военнослужащего был обнаружен смертный медальон с нестандартной запиской. В результате прочтения записки в лаборатории «Солдатский медальон» удалось выяснить некоторые личные данные бойца. Известно, что сержант Филипп Мишкарудный родился в 1911 году рождения в Якутской АССР, г. Алдан. Связь с солдатом прекратилась в 1942 году.

После сложного поиска нашли родную внучку воина Галину, которая проживает в Сахалинской области. В телефонной беседе она рассказала, что жена Филиппа Мишкарудного Мария Марковна много раз подавала запросы во все инстанции с просьбой прояснить судьбу мужа. Но, к сожалению, ответ всегда приходил один: пропал без вести. К счастью, теперь судьба бойца установлена. Член поискового отряда «Факел» Олеся Смирнова сообщила ЯСИА, что на связь вышли и внучатые племянники Юлия и Валерий.

Личные вещи Филиппа Мишкарудного будут переданы родственникам. Останки воина захоронят в Старорусском районе Новгородчины.