Смертный медальон приоткрыл тайну безымянного захоронения

В Старорусском районе Новгородской области близ деревни Давыдово поисковым отрядом «Факел» (г. Киров) на поле боя 30 сентября было обнаружено не обозначенное на местности одиночное боевое захоронение советского воина, сообщает ЯСИА . По имеющимся данным, сержант Филипп Мишкарудный был призван из Якутии.

В процессе эксгумации останков помимо многочисленных личных вещей, боеприпасов и обмундирования, при останках военнослужащего был обнаружен смертный медальон с нестандартной запиской. В результате прочтения записки в лаборатории «Солдатский медальон» удалось выяснить следующие данные бойца.

Сторона 1 записки: «Адрес призыва Мишкарудного Филиппа Захаровича 1911 года рождения, должность сержант: Якутская АССР, г. Алдан, ул. Пионерская, д. 35, кв. 1»

Сторона 2 записки: «Адрес сына: Александровск на Сахалине, Рыбновский р-н, Консервный завод,41. Мишкарудному Владимиру Филипповичу, Мишкарудной Марии Марковне»

В электронном архиве ОБД «Мемориал» были найдены два документа, касающиеся судьбы Филиппа Захаровича:

— Именной список от 18.01.1947 по форме №2/БП на военнослужащих, погибших и пропавших без вести в годы ВОВ, с кем прекратилась письменная связь по Рыбновскому РВК Сахалинской области https://obd-memorial.ru/html/imagelink?path=1c59316e-…

В документе указано, что связь прекратилась в 1942 году. Последнее письмо было из г. Читы. ППС-40 (принадлежит 41 запасной стрелковой бригаде). Отчество жены указано как «Маркеловна».

— Именной список от 22.05.1947 по форме №2/БП безвозвратных потерь личного состава Действующей армии по Алданскому ОВК Якутской АССР. https://obd-memorial.ru/html/imagelink?path=fe55c75a-..

В документе фамилия бойца указана как «Мешкорудный», звание – рядовой. В графе ближайшие родственники указана жена Малышева Татьяна Николаевна, Якутская АССР, п. Нижний Куранах, ул. Шахтёрская, 57.

Общественнки просят откликнуться родственников фронтовика.

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