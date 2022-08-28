Смертность от коронавируса снизилась в 15 раз

Летальность от коронавируса снизилась в 15 раз и сейчас составляет 0,33 процента.

«В некоторых странах она достигает 0,1 процента. В самом начале пандемии в мире была летальность порядка 5 процентов», — рассказал главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По данным ТАСС, с 2020 года в мире коронавирусом заразилось 600 миллионов человек. Речь идет о лабораторно подтвержденных случаях. Больше всего инфицированных в США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Республике Корея.

Ранее Альтштейн спрогнозировал, что пик очередной волны COVID-19 в России ожидается в конце августа — начале сентября. Затем возможны два сценария: или кривая заболеваемости довольно круто пойдет вниз, или снижение будет постепенное.