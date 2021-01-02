Смертельный пожар в Якутске
В Якутии с начала года зарегистрировано 14 пожаров
С начала нового 2021 года зарегистрировано 14 пожаров, из которых 13 произошли в жилом секторе, огнеборцами эвакуировано 30 человек. К сожалению, в столице региона погибло два человека, один из этих пожаров предположительно произошел по причине неосторожности при курении. В общем, основными причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает жителям и гостям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Чтобы предотвратить пожар в праздничные дни необходимо соблюдать следующие правила:
- Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь — активные «соучастники» пожара.
- Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз.
- Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
- Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».
- Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.
- Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы.
- Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.
- Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.
- При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.
- Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
- При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам службы спасения 101 или 112, чётко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.
Фото: sakhalife
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх