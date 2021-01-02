Смертельный пожар в Якутске

В Якутии с начала года зарегистрировано 14 пожаров

С начала нового 2021 года зарегистрировано 14 пожаров, из которых 13 произошли в жилом секторе, огнеборцами эвакуировано 30 человек. К сожалению, в столице региона погибло два человека, один из этих пожаров предположительно произошел по причине неосторожности при курении. В общем, основными причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает жителям и гостям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Чтобы предотвратить пожар в праздничные дни необходимо соблюдать следующие правила: