14.06.2021
22:56
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Происшествия

Смертельный пожар в Якутске: новые данные

SakhaLife.ru.

Прокуратура г. Якутска проводит проверку по факту пожара, произошедшего 13.06.2021 в частном доме, расположенном по ул. Луговая г. Якутска.

          На место происшествия выезжал прокурор г. Якутска.

Предварительно установлено, что дом был сдан в краткосрочную аренду, на момент возгорания в нём находилось 13 граждан.

В результате пожара дом огнем уничтожен полностью. Погибли 3 лиц, в том числе  несовершеннолетняя девушка 2003 г.р. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

          В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

          На контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела возбужденного по данному факту следственными органами по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Фото: sakhalife
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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