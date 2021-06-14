Смертельный пожар в Якутске: новые данные

SakhaLife.ru.

Прокуратура г. Якутска проводит проверку по факту пожара, произошедшего 13.06.2021 в частном доме, расположенном по ул. Луговая г. Якутска.

На место происшествия выезжал прокурор г. Якутска.

Предварительно установлено, что дом был сдан в краткосрочную аренду, на момент возгорания в нём находилось 13 граждан.

В результате пожара дом огнем уничтожен полностью. Погибли 3 лиц, в том числе несовершеннолетняя девушка 2003 г.р. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

На контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела возбужденного по данному факту следственными органами по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).