Смертельный пожар произошел в Мегино-Кангаласском районе

Два человека скончались в результате пожара в жилом доме в Мегино-Кангаласском районе республики сегодня, 13 апреля, передает телеканал «Якутия 24». Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. «Пожар произошел в селе Суола, на место выехал следователь», — сказали в ведомстве. В настоящее время огнеборцы производят разборку конструкций сгоревшего дома.

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