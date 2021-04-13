13.04.2021
17:15
458
Происшествия
Смертельный пожар произошел в Мегино-Кангаласском районе
Два человека скончались в результате пожара в жилом доме в Мегино-Кангаласском районе республики сегодня, 13 апреля, передает телеканал «Якутия 24».
Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
«Пожар произошел в селе Суола, на место выехал следователь», — сказали в ведомстве.
В настоящее время огнеборцы производят разборку конструкций сгоревшего дома.
Фото: SAKHALIFE.RU
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