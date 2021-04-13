13.04.2021
17:15
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Происшествия

Смертельный пожар произошел в Мегино-Кангаласском районе

Два человека скончались в результате пожара в жилом доме в Мегино-Кангаласском районе республики сегодня, 13 апреля, передает телеканал «Якутия 24».

Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«Пожар произошел в селе Суола, на место выехал следователь», — сказали в ведомстве.

В настоящее время огнеборцы производят разборку конструкций сгоревшего дома.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://yk24.ru/index/proisshestviya/dva-cheloveka-pogibli-pri-pozhare-v-megino-kangalasskom-rajone-yakutii
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