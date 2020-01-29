Смертельный наезд: В Якутске пытаются опознать погибшего

28 января в дежурную часть ГИБДД г.Якутска от оператора скорой помощи «03» поступила информация о том, что в республиканскую больницу госпитализирован неизвестный мужчина с тяжелыми травмами, полученными в результате наезда неизвестным водителем на неустановленной автомашине, который не приходя в сознание от полученных травм скончался.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции г.Якутска был установлен автомобиль и 30-летний водитель, подозреваемый в совершении наезда.

Предварительно установлено, что водитель, управляя транспортным средством «КамАЗ», следуя по ул. 50 лет Советской Армии в сторону ГРЭСа, возле дома №12 допустил наезд на пешехода.

Собранный материал по данному факту передан в следственные органы для принятия решения.

В настоящее время следствием принимаются меры, направленные на установление личности погибшего.

Вот его приметы: мужчина азиатской внешности, возраст 30-35 лет, был одет в штаны джинсовые синего цвета и в куртку камуфляжного цвета.

Следствие обращается к гражданам, опознавших его, сообщить об этом в полицию.

