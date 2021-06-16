16.06.2021
21:28
62
Происшествия
Смертельный маневр на федеральной трассе в Якутии
16 июня в 16:38 в дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району поступило телефонное сообщение о том, что на 1170-м километре федеральной автодороги «Вилюй» произошло ДТП с пострадавшими.
По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля «Lada Largus» решился на обгон другой машины. Не убедившись в безопасности маневра, совершил столкновение с автомашиной «Toyota Land Cruiser 200», двигавшемся во встречном направлении.
В результате ДТП 29-летний водитель «Lada Largus» от полученных травм скончался на месте происшествия, еще два пассажира «Лады», а также водитель «Тойоты» получили телесные повреждения. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются
Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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