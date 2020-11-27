Смертельный антисептик продавался в 4-х торговых центрах в Якутске

В Якутии изъяли более 330 литров антисептика, от которого умерли люди.

Более 330 литров антисептика, в результате употребления которого в Якутии умерли несколько человек, уже изъяли из обращения. Об этом сообщил врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) Алексей Батура в пятницу в ходе слушаний в республиканском парламенте.

«По всей республике выявили предпринимателей, которые закупали этот антисептик. Сейчас проводятся мероприятия с целью изъятия этого продукта. На сегодняшний день — 336 литров. <…> Мероприятия продолжаются», — сказал Батура.

Как отметили в пресс-службе МВД по Якутии, более 336 литров антисептика было обнаружено и изъято в четырех торговых центрах в Якутске, а также у индивидуальных предпринимателей в районах республики.

Ранее в Таттинском районе Якутии в результате употребления антисептика отравились и умерли семь человек. В Роспотребнадзоре сообщили, что в антисептике содержалось 69% метанола. Позднее стало известно о еще одном случае отравления с летальным исходом в Алданском районе Якутии. Предварительно установлено, что погибший купил и выпил кожный антисептик, из-за которого умерли люди в Таттинском районе.

21 ноября управление Роспотребнадзора по Якутии опубликовало постановление о снятии с реализации антисептика производства индивидуального предпринимателя в Свердловской области. 23 ноября сообщалось, что сотрудники ГУ МВД по Свердловской области пресекли производство антисептика, приготовленная для реализации продукция была изъята.

В Якутии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Прокуратура Таттинского района Якутии организовала проверку.