Смертельное ДТП в Якутске

16 апреля около 17 ч.30 мин. на 25-м километре автодороги регионального значения «Умнас» водитель 1958 г.р., управляя автомашиной «Субару Форестер», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Спасио».

В результате столкновения 58-летний водитель «Тойоты» от полученных травм скончался на месте аварии до приезда «скорой помощи». Водителя и пассажира автомашины «Субару Форестер» с травмами доставили в больницу.

По словам 63-летнего водителя «Субару», накануне вечером он употреблял спиртные напитки, выехал из Якутска и направлялся в сторону г. Покровска. Личность пассажира пока не установлена.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

За последние два дня это уже второе в регионе смертельное ДТП, связанное с выездом на полосу встречного движения. Очевидно, что подобного можно было бы избежать, будь водители более благоразумны, внимательны, дисциплинированы и законопослушны. Тяжесть последствий от таких аварий усугубляет высокая скорость, не пристегнутые ремни безопасности.

Водители в состоянии опьянения («с похмелья», «после вчерашнего», «выпил бутылочку пива») не в состоянии адекватно оценивать складывающуюся дорожную ситуацию, теряют скорость реакции, внимательность, у них снижается слуховое, зрительное и эмоциональное восприятие: им кажется, что они почти «супермены», которые с легкостью впишутся в любой поворот, преодолеют за считанные минуты большое расстояние, «на раз» обойдут, по их мнению, плетущийся впереди автомобиль. В результате же гибнут и получают увечья ни в чем не повинные люди, другие участники движения…

Только за вчерашние сутки сотрудники Госавтоинспекции задержали и отстранили от управления 16 водителей в состоянии опьянения, четверо были задержаны нетрезвыми за рулем повторно и понесут уголовную ответственность по ст.264.1 УК РФ.

Если вы стали свидетелем того, что пьяный водитель управляет транспортным средством либо намеревается это сделать, не оставайтесь равнодушными, сообщите об этом в дежурную часть полиции либо Госавтоинспекции (в г. Якутске по тел «127»). Возможно, это поможет спасти чью-то жизнь.