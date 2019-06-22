Смертельное ДТП в Якутии

Водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался

22 июня в 1 часу ночи в дежурную часть ОМВД России по Нюрбинскому району поступило телефонное сообщение от диспетчера «03» о том, что на ФАД «Вилюй» с. Кюндядя произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительным данным установлено, что 30-летний водитель автомобиля «TOYOTA WILL CYPHA», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В момент происшествия в салоне помимо водителя находились два пассажира. Мужчина, сидевший на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель и второй пассажир с различными травмами были доставлены в местную больницу.

Стаж вождения автомобилиста составляет 12 лет, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Со слов выжившего пассажира , в тот день они все вместе распивали спиртные напитки.

Госавтоинспекция напоминает: только совместными усилиями мы сможем повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв. Не допускайте к управлению транспортным средством своих близких, находящихся в состоянии опьянения, ведь зачастую с вашего молчаливого согласия возникает такая ситуация!

На пути нетрезвого водителя могут оказаться ваши родственники, дети, друзья. Проявляйте активную гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений управления водителем автомобилем в нетрезвом виде, не игнорируйте данный факт, а сообщайте по номерам телефонов : 02, 127, 35-22-22 или в дежурную часть отдела полиции своего района.