Смертельное ДТП в Якутии: водитель сбежал

Один человек погиб, четверо получили различные травмы, один из них несовершеннолетний.

12 июня около 02 часов ночи на 628 км федеральной автодороги «Лена» произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным установлено, что водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Тойота Ленд Крузер, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21074.

В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. Также в салоне автомобиля находились два пассажира, один из которых – подросток 2005 года рождения госпитализирован с места происшествия с тяжелыми травмами в реанимационное отделение, второму пассажиру назначено амбулаторное лечение.

Водитель «Тойоты» скрылся с места происшествия, оставив автомобиль с пострадавшими пассажирами. В момент столкновения в салоне находилось четыре пассажира, двое из них получили телесные повреждения и были доставлены в приемный покой АЦРБ для оказания медицинской помощи, где посте осмотра врачом им назначено амбулаторное лечение.

В салоне автомобиля найдено водительское удостоверение, со слов пассажиров именно его владелец управлял транспортным средством. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения виновника ДТП.

Для установления всех причин и обстоятельств трагедии материалы переданы в следственные органы.

Госавтоинспекция напоминает, что неправильный выбор скорости движения, а также выезд на полосу предназначенную для встречного движения являются частыми причинами совершения дорожных аварий. Двигаясь на высокой скорости, водитель лишает себя возможности вовремя среагировать на внезапно возникшую опасность. Кроме того, ДТП, совершенные по причине превышения скорости, выезда на встречную полосу движения отличаются высокой тяжестью последствий для участников автоаварий.

Согласно ч.4 ст. 264 УК РФ за нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, ели оно сопряжено с оставлением места совершения наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.