Смертельное ДТП в Якутии

В Мегино-Кангаласском районе в результате ДТП погиб пешеход. В салоне автомобиля находились дети.

15 октября около 19 часов вечера 34-летний водитель микроавтобуса «Тойота Хайс», двигаясь из Амгинского района в сторону г. Якутска, подъезжая к п. Нижний-Бестях из-за снежной пыли от встречных транспортных средств не заметил пешехода — мужчину, идущего в сторону п. Нижний Бестях по его полосе движения, и совершил наезд на него.

В результате происшествия пешеход — 41-летний мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Водитель имеет водительское удостоверение с 2004 г., за текущий год к административной ответственности привлекался 2 раза: по ч.2 ст.12.3 КоАП РФ и по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ. По проведенным освидетельствованиям у водителя не установлено состояние алкогольного опьянения.

В момент ДТП в салоне автомашины на задних сидениях находились двое детей 3 и 5 лет: 3-летний ребенок сидел на заднем сидении с правой стороны на автокресле и 5-летний ребенок находился на заднем сидении посередине, пристегнутый штатным ремнем безопасности автомобиля. Сам водитель тоже был пристегнут ремнем безопасности. Дети и водитель не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка.