Смертельное ДТП в Якутии

В Вилюйском районе опрокинулся грузовик. Водитель погиб на месте.

1 июля в 13:30 в дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району поступило телефонное сообщение о том, что на 359 км. ФАД «Вилюй» лежит опрокинутый грузовик.

По предварительным данным установлено, что 47-летний мужчина, управляя автомашиной «Рено Премиум», не справился с рулевым управлением и допустил съезд транспортного средства с дороги в кювет.

В результате ДТП водитель погиб на месте, его пассажир получил различные ушибы.

Выяснилось, что грузовик с полуприцепом, груженый пиломатериалами, следовал из г. Якутска в с. Кысыл Сыр Вилюйского района.

Со слов выжившего пассажира, во время остановки в с. Орто Сурт Горного района после распития алкогольных напитков он уснул в кабине машины. Очнулся, когда его после аварии вытаскивали из кабины.

Для установления всех обстоятельств аварии материалы переданы в следственные органы.