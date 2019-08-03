Смертельное ДТП в Якутии

2 августа в около 19 часов вечера в дежурную часть ОМВД России по Амгинскому району поступило телефонное сообщение от оператора ЕДДС о том, что на автодороге РАД Бетюнг около местности «Синньигэс алаас» произошло ДТП.

В ходе проверки информации было установлено, что 25-летний мужчина, управляя автомобилем «Жигули», двигаясь со стороны село Михайловка в сторону с. Абага, не справился с рулевым управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с дорожного полотна и допустил опрокидывание.

В результате автоаварии водитель вылетел из окна и погиб на месте происшествия, два пассажира – получили различные травмы.

Выяснилось, что погибший не имел водительское удостоверение. Со слов выживших, перед поездкой компания употребляла водку в селе Михайловка.

Госавтоинспекция напоминает, что управление в нетрезвом виде влечёт за собой не только лишение права управления транспортными средствами, крупный штраф, материальный ущерб, но может повлечь и непоправимое — лишить жизни людей!