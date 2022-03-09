Смертельное ДТП в Таттинском районе

В Таттинском районе в результате ДТП погиб водитель, пассажир госпитализирован

8 марта в 07:02 утра в дежурную часть Отд. МВД России по Таттинскому району поступило телефонное сообщение о том, что на ФАД «Колыма» произошло ДТП, имеются пострадавшие.

Предварительно установлено, что 8 марта около 7 часов утра на 251-м километре ФАД “Колыма” 36-летний водитель управляя автомобилем КАМАЗ-65225 с полуприцепом МАЗ 938660-2110-001Р, двигаясь по направлению со стороны с. Боробул в сторону с. Ытык-Кюель, допустил съезд с дорожного полотна на правую сторону дороги.

В результате автоаварии водитель погиб на месте происшествия.

В салоне КАМАЗ в момент ДТП находился один пассажир -34-летний мужчина. Он получил травму головы, госпитализирован в хирургическое отделение Таттинской ЦРБ, находился в алкогольном опьянении.

Все обстоятельства и причины ДТП выяснит следствие.