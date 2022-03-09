09.03.2022
12:12
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Происшествия

Смертельное ДТП в Таттинском районе

В Таттинском районе в результате ДТП погиб водитель, пассажир госпитализирован 

8 марта в 07:02 утра в дежурную часть Отд. МВД России по Таттинскому району поступило телефонное сообщение  о том, что на ФАД «Колыма»  произошло ДТП, имеются пострадавшие.

Предварительно установлено, что 8 марта около 7 часов утра на 251-м километре ФАД “Колыма” 36-летний водитель управляя автомобилем  КАМАЗ-65225  с полуприцепом МАЗ 938660-2110-001Р, двигаясь по направлению со стороны с. Боробул в сторону с. Ытык-Кюель,  допустил съезд с дорожного полотна на правую сторону дороги.

В результате автоаварии водитель погиб на месте происшествия.

В салоне КАМАЗ в момент ДТП находился один пассажир -34-летний мужчина. Он получил травму головы, госпитализирован в хирургическое отделение Таттинской ЦРБ,  находился в алкогольном опьянении.

Все обстоятельства и причины  ДТП  выяснит следствие.

Фото: управления
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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