Смертельное ДТП: в Ленском районе столкнулись большегрузы

По вине пьяного водителя погиб молодой человек.

12 июля в 01:30 на технологической трассе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. По предварительным данным установлено, что мужчина 1962 г.р., управляя автомобилем «КАМАЗ», на участке проведения дорожных работ совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль марки «Mercedes Benz».

В результате дорожно-транспортного происшествия 31-летний пассажир, находившийся в салоне «КАМАЗа», от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Причина автопроисшествия была установлена на месте: водитель КАМАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 0,409 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Местом ДТП является прямой участок дороги, ширина проезжей части составляет 8 метров. На момент совершения аварии велись ремонтные работы. Предупреждающие знаки были установлены.