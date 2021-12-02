Смертельное ДТП в Хангаласском улусе

В Хангаласском районе произошло ДТП со смертельным исходом

1 декабря около 16 часов 30 минут в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что на РАД “Умнас” был совершен наезд на пешехода. На место был направлен наряд ДПС.

Предварительно установлено, что на 92-м километре РАД “Умнас” в 16 часов 10 минут 48-летний мужчина, управляя автомобилем “Тойота Гайа”, следуя со стороны г. Покровска в сторону п. Мохсоголлох, совершил наезд на одного из пешеходов – 31-летнего мужчину, который в результате ДТП скончался на месте. Второй пешеход — 40-летний мужчина — не пострадал.

В ходе проверки установлено, что водитель “Тойота” имеет водительский стаж 23 года, водительское удостоверение по категории “А,А1,В,В1,М”, по линии ГИБДД в текущем году привлекался 2 раза по части 2 статьи 12.12 КоАП РФ за невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией и по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ за превышение установленной скорости движения. В момент ДТП водитель находился в автомашине один и был трезв. Он был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал.

На одежде погибшего пешехода отсутствовали световозвращающие элементы. У второго пешехода установлено алкогольное опьянение — результат освидетельствования показал 0,61 мг/л.

Со слов водителя следует, что в темноте заметил мужчину, который шел по обочине слева в сторону п.Мохсоголлох, затем произошел удар в левую сторону передней части автомашины. Не поняв, что произошло, он вышел из автомобиля и увидел, что совершил наезд на одного из пешеходов.

По данному факту проводится проверка.

Уважаемые водители! Будьте осторожны и внимательны на дороге! Особенно в темное время суток, во время тумана или дорожной заснеженной пыли! Ведь автомобиль – это источник повышенной опасности! Не превышайте скорость!

Для того чтобы улучшить видимость человека на дороге в темное время суток, пешеходу необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Обозначенный световозвращающими элементами пешеход виден в ближнем свете фар на расстоянии 140-150 метров, в дальнем 300-400 метров. Это дает водителю дополнительное время на принятие решения для маневра во избежание наезда на пешехода.