Смертельное ДТП в Хангаласском районе

10 октября в 20 часов 30 минут в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что на ул. Центральная с. Бестях произошло ДТП с участием мотоцикла.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что 30-летний водитель, управляя мотоциклом «ИЖ Юпитер 5» без государственных регистрационных знаков, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, в его 25 –летний пассажир с травмами головы был доставлен в хирургическое отделение г.Покровск.

Водитель не имел водительского удостоверения. Согласно данным базы ФИС ГИБДД-М за последний год к административной ответственности мужчина привлекался 4 раза, в том числе дважды задерживался сотрудниками ГИБДД за рулем в состоянии опьянения и был привлечен к ответственности по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ.

Пассажир был освидетельствован на приборе «АЛКОТЕСТОР ЮПИТЕР», у него установлено состояние алкогольного опьянения: 1,074 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В момент ДТП оба мужчины были без шлемов и других средств защиты.

По факту ДТП проводится проверка, которая установит все его обстоятельства и причины.