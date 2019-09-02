Смертельное ДТП в центре Якутска

Вечером 30 августа на ул. Чернышевского напротив дома 8/2 водитель автомашины «Сузуки Эскудо», по предварительным данным, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом «Ямаха». В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, сообщает ЯСИА Управление ГИБДД МВД по Якутии.

В ходе проверки по базе ГИБДД выяснилось, что погибший не имел категории в водительском удостоверении, дающей право управлять этим видом транспорта.Со слов автомобилиста, он не заметил двигавшуюся по встречной полосе мототехнику.

Освидетельствование показало, что в момент аварии он был трезв.По факту ДТП следственным управлением МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ за нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Проводится проверка.