Смертельное ДТП произошло в Якутии

26 декабря около 22 часов 40 минут в п. Айхал, водитель 1992 г. р., управляя транспортным средством «ВАЗ 21104» без пассажиров, двигаясь по ул. Промышленная со стороны ул. Юбилейная в сторону рудник «Айхал», не выбрал безопасную скорость движения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства в результате чего совершил столкновения с транспортным средством а/м «Скания Р114» с полуприцепом фургон под управлением водителя 1972 г. р., совершающего манер поворот налево.

В результате ДТП водитель «ВАЗ» от полученных травм скончался в больнице.

Водитель транспортного средства «Скания Р114» имеет общий водительский стаж с 1988 г., по категории «А,А1,В,В1,С,С1,ВЕ,СЕ,С1Е,М» имеет водительское удостоверение с 2019 г. По данным ГИБДД в этом году к административной ответственности привлекался один раз по статье 12.37 КоАП РФ. Освидетельствован на состояние алкогольного опьянения – результат отрицательный, показания прибора 0,00 мг/л, в результате ДТП не пострадал, был пристегнут ремнем безопасности.

Со слов водителя «Скания» следует, что никого не видел, убеждался в безопасности поворота, водитель «ВАЗ» ехал с большим превышением скорости по встречке, резко врезался в левый задний край полуприцепа, не смог уйти от столкновения вправо.

Участок автопроисшествия: дорога прямая в плане, профиль дороги горизонтальный участок, асфальтобетонное покрытие. Дефекты покрытия проезжей части отсутствуют. В темное время суток, пасмурно, температура воздуха — 34°С.

По факту ДТП материалы переданы в следственные органы.