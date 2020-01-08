08.01.2020
09:08
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Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Якутии

Лобовое столкновение двух иномарок произошло 7 января на 537 км федеральной автодороги «Вилюй». Водитель одной из машин погиб на месте ДТП, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД МВД по региону.

По данным инспекторов, автомобиль Toyota Corona Premio ехал из Якутска в сторону города Мирный, ему навстречу направлялась автомашина Toyota Ractis, следовавшая из Верхневилюйского района в Якутск.

«Вероятной причиной ДТП являются снегопад и снежная пыль, вследствие чего произошло столкновение двух транспортных средств посередине проезжей части дороги. В результате ДТП водитель Toyota Corona Premio погиб на месте происшествия. В салоне автомашины Toyota Ractis находилась семья из пяти человек. Все были пристегнуты ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Отмечается, что мать семьи получила переломы обеих ног, женщину госпитализировали в больницу Вилюйска. Другие пассажиры не пострадали, водитель получил медпомощь на месте.

«Со слов водителя Toyota Ractis следует, что он ехал вслед за большегрузом, из-за снегопада образовалась снежная пыль и неожиданно выехала Toyota Corona Premio», — заявили в республиканском ГИБДД.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-vilyuj-v-yakutii
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