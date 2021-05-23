23.05.2021
10:25
266

Происшествия

Смертельное ДТП произошло недалеко от Якутска

22 мая, около часа дня, в дежурную часть Госавтоинспекции г.Якутска поступило сообщение о том, что на 15-м километре Намского тракта в озеро вылетела машина. Незамедлительно на место аварии были направлены инспекторы ДПС и «скорая помощь»

По предварительной информации установлено, что водитель автомашины «Тойота Краун», следуя по Намскому тракту в сторону города Якутска, из-за высокой скорости движения не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм до приезда «скорой помощи».


Все обстоятельства и причины ДТП выяснит проверка

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх