Смертельное ДТП произошло недалеко от Якутска

22 мая, около часа дня, в дежурную часть Госавтоинспекции г.Якутска поступило сообщение о том, что на 15-м километре Намского тракта в озеро вылетела машина. Незамедлительно на место аварии были направлены инспекторы ДПС и «скорая помощь»



По предварительной информации установлено, что водитель автомашины «Тойота Краун», следуя по Намскому тракту в сторону города Якутска, из-за высокой скорости движения не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм до приезда «скорой помощи».



Все обстоятельства и причины ДТП выяснит проверка

