Смертельное ДТП на Вилюйском тракте

25 мая около 12 часов 30 минут 20-летний водитель автомашины Hino-300 на 14-м километре Вилюйского тракта, следуя в направлении г. Якутска, совершил наезд на неустановленного пешехода -мужчину, переходившего проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода, но, со слов водителя, вне его.

В результате ДТП неустановленный пешеход получил множественные тяжелые травмы внутренних органов и был доставлен в больницу. Ночью пострадавший скончался в реанимации.

Водитель автомашины имеет стаж вождения с 2016 года. Алкоголь, судя по результатам освидетельствования, молодой человек накануне поездки не употреблял, однако в настоящее время проводится химико-токсикологического исследование на предмет употребления им наркотических веществ. По данным Госавтоинспекции за последний год водитель 15 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

По факту ДТП проводится расследование, которое установит все его обстоятельства и причины.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижать скорость движения, приближаясь к местам расположения пешеходных переходов, местам массового притяжения людей – рынков, остановок общественного транспорта, торговых центров, культурно-развлекательных учреждений. Особенно внимательными нужно быть там, где могут появиться дети, в том числе во дворах жилых домов, вблизи образовательных учреждений, мест активного отдыха детей.

Пешеходы при переходе проезжей части по пешеходному переходу должны убедиться, что автомашины остановились, водители видят тех, кто собирается перейти дорогу, и пропускают их.