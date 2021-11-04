Смертельное ДТП на автодороге «Лена»

В Нерюнгринском районе легковая иномарка столкнулась с большегрузом — один человек погиб, второй – в реанимации.

3 ноября около 16 часов на 386-м километре федеральной автодороги «Лена» водитель автомобиля TOYOTA CAMRY, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, которая обеспечивала бы возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с рулевым управлением, допустил наезд на дорожное ограждение, от которого автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где легковая иномарка столкнулась с грузовым автомобилем FAV.

В результате ДТП мужчина 1986 г. р. от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Другой 35-летний мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму и был госпитализирован реанимационное отделение Нерюнгринской ЦРБ.

Предварительно установлено, что никто из находившихся в салоне легкового авто ремнями безопасности в момент аварии пристегнут не был. Водитель большегруза в результате ДТП не пострадал, был трезв.

Все причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.



Неправильный выбор скорости движения, а также превышение установленного скоростного режима являются наиболее частыми причинами совершения дорожных аварий. Двигаясь на высокой скорости, водитель лишает себя возможности вовремя среагировать на внезапно возникшую опасность. Кроме того, ДТП, совершенные по причине превышения скорости, отличаются высокой тяжестью последствий для участников автоаварий.

Согласно пункту 10.1., ПДД РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

Так же не стоит забывать об эффективности ремней безопасности. Введение в практику обязательного использования ремней безопасности в начале 70-х годов прошлого века оказалась самой успешной мерой предотвращения дорожно-транспортного травматизма, которая позволила спасти множество жизней. Согласно исследованиям, использование ремней безопасности сокращает вероятность серьезных сочетанных травм и смертельных случаев в результате ДТП на 40-60%.





