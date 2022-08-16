Смертельное ДТП на автодороге Лена — погибла женщина

По предварительным данным, 14 августа около 13:20 (по местному времени) на 360 км федеральной автодороги «Лена» произошло столкновение двух автомобиле, сообщает Управление ГИБДД МВД по РС (Я).

В ходе проверки предварительно установлено, что водитель 1970 г.р. управляя автомашиной Lexus NX200 не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость, при обгоне транспортного средства допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Colt под управлением водителя — женщины 1965 г.р.

В результате столкновения на месте ДТП до приезда скорой помощи скончалась женщина 1944 г.р. — пассажир Mitsubishi Colt. В момент ДТП погибшая находилась на заднем пассажирском сидении слева, ремнём безопасности не была пристегнута.

Также в лечебное учреждение доставлены с телесными повреждениями водитель и пассажир — мужчина 1965 г.р. а/м Mitsubishi. В ходе проверки, также установлено алкогольное опьянение у водителя автомобиля Lexus. В момент ДТП мужчина был пристегнут ремнём безопасности, не пострадал, также травм не получила и его пассажир — женщина. В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте ДТП.