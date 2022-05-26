26.05.2022
10:41
475
Экология
Смертельно раненая мать в Якутии кормит своего ребёнка
Помеченная медведем кобыла не забывает о своих материнских инстинктах😢
Медведь ранил мать кобылу, но она все равно кормит своего жеребенка.
Фото: https://t.me/sakhahunter
Источник: https://t.me/sakhahunter
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