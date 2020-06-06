Смертельная трагедия на Хатын-Юряхском шоссе

6 июня около 4 часов утра в дежурную часть ГИБДД г. Якутска поступило сообщение о том, что на 6 км. Хатынг-Юряхского шоссе произошло ДТП.

По предварительным данным установлено, что 19-летняя девушка, управляя автомашиной «Тойота Кроун» и следуя со стороны Вилюйского тракта, совершила наезд на мужчину 1986 г.р., который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Освидетельствование показало, что автомобилистка была трезва. Право управления транспортными средствами она получила полгода тому назад. С её слов, погибший неожиданно появился на проезжей части, вследствие чего она не успела принять какие-либо меры.

Местом ДТП является прямой участок дороги, покрытие дороги — асфальтобетонное, светлое время суток.

Для установления всех причин и обстоятельств трагедии материалы переданы в следственные органы.



Уважаемые пешеходы! Переходите проезжую часть только по пешеходным переходам и только там, где она хорошо просматривается в обе стороны. В местах, где движение регулируется светофором, строго руководствуйтесь его сигналами. Не выходите на проезжую часть, не убедившись, что все транспортные средства закончили проезд перекрестка.

При переходе проезжей части не отвлекайтесь на разговоры по мобильному телефону, снимите наушники и опустите капюшон!