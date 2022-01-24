Смертей на дорогах становится меньше

В Якутии идет снижение смертности на автодорогах

Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», в республике снижается количество дорожно-транспортных происшествий, число раненых и погибших. По итогам прошлого года, в сравнении с 2017 годом, количество ДТП снизилось с 31,4% (с 1004 до 689), число погибших — 38% (со 112 до 70), раненых — 32,6% (с 1312 до 885).

«Перед нами стоит задача национального проекта – снизить в 3,5 раза смертность на дорогах к концу 2024 года. Мы постепенно движемся к этому. В 2017 году показатель смертности в ДТП составил 112 человек, за прошлый год – 70 человек. То есть мы сократили тяжкие последствия в дорожно-транспортных происшествиях почти в 1,6 раза», — подчеркнул генеральный директор ГКУ «Управтодор РС(Я)» Семен Филиппов.

Руководитель ведомства сообщил, что за прошлый дорожно-строительный сезон по нацпроекту приведено в нормативное состояние 221 км региональных автодорог. Контроль качества осуществлялся независимыми экспертами строительного надзора. Также большое внимание уделялось монтажу уличного освещения в транзитных населенных пунктах. Общая протяженность опор наружного освещения составила порядка 25 километров. Всего для обеспечения безопасности дорожного движения на отремонтированных участках установили 2041 дорожных знаков, 34 автобусных остановки, 15 тысяч погонных метров барьерных ограждений, 4516 сигнальных столбиков, нанесено более 162 тысяч метров дорожной разметки.

К слову, в республике особую эффективность в профилактике дорожно-транспортных происшествий доказали камеры автоматической фотовидеофиксации правонарушений. Сегодня они действуют на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значения.

«В 2017 году нашему Управлению была передана часть полномочий по сопровождению комплексов фотовидеофиксации. С этого времени мы провели большую работу по увеличению таких систем с 53 до 154 единиц, в том числе стационарных, передвижных и мобильных. Конечно, для исполнения целевого индикатора «БКД» работа в этом направлении продолжается. В целом по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)» до 2024 года будет установлено еще 80 таких технических средств. В этом году во втором квартале планируем заключение договоров по 30 комплексам. Места установки определены с учетом рекомендаций ГИБДД», — заключил Семен Филиппов.

Аркадий Васильев