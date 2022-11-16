Смерть не списывает долги по кредиту — банк взыскал с наследников якутянки

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» обратилось в суд с иском к к трем наследникам умершей Н., после смерти осталась задолженность по кредиту, и просит взыскать сумму задолженности в пределах стоимости принятого наследственного имущества.

Якутским городским судом удом установлено, что ПАО «Сбербанк России» и Н. в августе 2019 года заключили кредитный договор. В нарушение условий заключенного договора платежи в счет погашения задолженности по кредиту заемщиком надлежащим образом не производились, в связи с чем, образовалась задолженность по кредитному договору. Заемщик Н. умерла в ноябре 2020 года.

Согласно наследственному делу ответчики Д. и С. является наследниками Н., ответчик Т. от причитающейся ему доли на наследство отказался в их пользу.

Суд, исходя из того, что на момент смерти у наследодателя Н. были неисполненные денежные обязательства в виде задолженности по кредитному договору, ответчики Д. и С. приняли наследство, они в силу положений ст. 1175 Гражданского кодекса РФ должны отвечать по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.

Учитывая изложенное, судом вынесено решение об удовлетворении исковых требований, сообщает отдел обеспечения судопроизводства по гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях Якутского городского суда.