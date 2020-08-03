Смерть на дороге: дети на мопеде выехали на встречную полосу
01 августа около 22 часов 45 минут на 27 км Намского тракта несовершеннолетний водитель 2005 г.р., управляя мопедом «Альфа» следуя по РАД «НАМ» со стороны п. Кельдямцы в направлении п. Тулагино, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Тойота Ипсум» под управлением водителя 1978 г.р., следовавшей во встречном направлении.
В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда с тяжелыми травмами был госпитализирован, второй несовершеннолетний, пассажир мопеда 2006 г.р., от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Стоит отметить, что в момент ДТП у водителя и пассажира мопеда не было мотошлема.
Из объяснения водителя «Тойота Ипсум» следует, что он следовал по Намскому тракту в сторону Намцев со скоростью примерно 70 км/ч. В районе 27 км. он заметил, что навстречу едет грузовик. Водителю иномарки показалось, что большегруз обогнал по встречной полосе автомобиль, после чего он резко затормозил и за доли секунд до столкновения увидел, что это два мотоциклиста, один из них начал уходить в сторону и налетел на его машину.
Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.
Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы.
Скутеры, мопеды и мокики – одно из самых сильных увлечений сегодняшних подростков. С каждым годом на улицах и дорогах Якутска появляется все больше и больше двухколесных транспортных средств, за рулем которых зачастую находятся дети.
Информация о произошедшем дорожно-транспортном происшествии в обязательном порядке будет направлена, в инспекцию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей подростка к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию.
Госавтоинспекция напоминает всем родителям, что для управления мопедами, мокиками, скутерами необходимо водительское удостоверение категории «М», которое можно получить не ранее 16 лет. Кроме того, в ПДД значится, что при управлении этим типом транспортного средства водитель и пассажиры обязаны быть в застегнутых мотошлемах.
Доброта и беспечность родителей, вручающих ключи от мотоцикла или мопеда ребенку, подвергает их жизни смертельной угрозе. Отсутствие элементарных знаний правил дорожного движения и навыков вождения у детей может привести к печальным последствиям.
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