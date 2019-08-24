Смерч в Нюрбе

В последнее время в Нюрбинском улусе участились такие природные явления — как смерчи. В прошлом месяце, 9 июля очевидцем был снят на мобильный телефон смерч в Чаппандинском наслеге, нанесший сильный ущерб селу, расположенному в 24 километрах от Нюрбы.

И вот, прошло чуть более месяца, как смерч снова пронесся по Нюрбинскому улусу. Видео смерча, нанесший определенный ущерб местным фермерам, активно распространяется по менеджерам и соцсетям.