24.08.2019
22:30
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Происшествия

Смерч в Нюрбе

В последнее время в Нюрбинском улусе участились такие природные явления — как смерчи. В прошлом месяце, 9 июля очевидцем был снят на мобильный телефон смерч в Чаппандинском наслеге, нанесший сильный ущерб селу, расположенному в 24 километрах от Нюрбы.

И вот, прошло чуть более месяца, как смерч снова пронесся по Нюрбинскому улусу. Видео смерча, нанесший определенный ущерб местным фермерам, активно распространяется по менеджерам и соцсетям.

Источник: Соцсети
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